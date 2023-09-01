Челябинск, 1 сентября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Девочка-подросток скончалась в Челябинской области, после того как вместе с матерью сходила в лес за грибами. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщили 1 сентября в пресс-службе областного главка СКР.

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13-летняя школьница умерла у себя дома в посёлке Роза Коркинского района. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ), уточнили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предположительная причина смерти девочки — отравление грибами. Накануне девочка и её мать ходили в лес, грибы нашли у них в доме. Женщину нашли парализованной и госпитализировали, а девочку спасти не смогли, сообщило издание «74.ru».

Как сообщало ИА Регнум, массовое отравление детей грибами произошло в августе в Ленинградской области. В больницу попали пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет, отдыхавших в лагере под Бокситогорском. Сырые грибы они съели во время прогулки по лесу. Состояние одного из пострадавших крайне тяжёлое. В произошедшем разбирается полиция.