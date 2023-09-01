Москва, 1 сентября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Россия намерена построить к 2027 году ещё девять школ в Киргизии, обучение в них будет проходить на русском языке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии по запуску строительства русских школ в Киргизии.

Кадр из видео. kremlin.ru Владимир Путин на церемонии по запуску строительства русских школ в Киргизии

Он отметил, что до 2027 года Россия планирует построить девять школ в семи городах и двух сёлах Киргизии, в них будет обучаться более 11 тысяч детей.

Глава государства уточнил, что расходы по строительству и оснащению школ, включая бассейны, спортивную инфраструктуру, обеспечение учебной литературой, Россия берёт на себя, образовательный процесс в школах будет осуществляться одновременно по российским и киргизским учебным стандартам, выпускники получат сразу два аттестата — российский и киргизский.

Отмечается, что в школах будут работать российские и киргизские преподаватели, которые прошли специальную подготовку в вузах России, это позволит интегрировать, объединить образовательный, педагогический, наставнический потенциал двух стран, а также обеспечить высокое качество обучения в будущих совместных школах.

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Как передавало ИА Регнум, президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дали старт строительству в республике трёх школ с обучением на русском языке. Образовательные учреждения будут открыты в Бишкеке, Баткене и Караколе.

В Киргизии реализуется гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом».

29 августа 2022 года СМИ сообщили, что в Киргизии школы с русским языком обучения испытывают острую нехватку учебной литературы — они обеспечены учебниками лишь на 57,2%. В минобразования Киргизии акцентировали внимание на том, что для покрытия дефицита учебной литературы в школах требуется не менее 600 млн сомов (448,5 млн рублей) в год, но республиканский бюджет выделяет лишь пятую часть от этой суммы — 120 млн сомов (89,7 млн рублей).