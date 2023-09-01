Москва, 1 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дали старт строительству русских школ в Киргизии.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Владимир Путин назвал примечательным тот факт, что строительство начинается именно в День знаний. Он поздравил учителей и учащихся с праздником.

Первые новые русские школы в Киргизии будут открыты уже в 2026 году, а к 2027 году будет построено девять образовательных учреждений, отметил президент России. Школы оборудуют самой современной техникой, а их здания спроектированы с учётом всех стандартов безопасности и с учётом особенностей ландшафта (сейсмических рисков), добавил Владимир Путин.

Президент также рассказал, что преподавать в новых школах будут как российские, так и киргизские учителя. Между двумя странами активно действует школьный обмен, налажено продуктивное взаимодействие и в сфере высшего образования — в России учатся более 16 тысяч студентов из Киргизии, отметил Владимир Путин. Кроме того, в ближайшее время будет расширена сеть филиалов российских вузов в Киргизии, добавил он.

Путин поблагодарил своего коллегу за большой вклад в сохранение русского языка в Киргизии, назвав уникальным тот факт, что русский язык является в этой стране государственным. Это говорит о том, что в Киргизии придают большое значение развитию отношений с Россией, подчеркнул Владимир Путин. Президент также выразил уверенность, что новые российские школы будут способствовать дальнейшему укреплению партнёрства двух стран.

Жапаров, в свою очередь, поблагодарил президента России за поддержку совместных проектов.

«Совместные школы станут источником гордости для наших народов и примером успешного сотрудничества между нашими странами», — заявил президент Киргизии.

Он отметил, что среди молодёжи Киргизии растёт интерес к получению образования в России и изучению русского языка. Жапаров также напомнил о действии программ по обмену студентами и предстоящем открытии филиала МГУ в городе Каракол.

Как сообщало ИА Регнум ранее, новые русские школы в Киргизии, старт строительства которых объявили Путин и Жапаров, будут открыты в Бишкеке, Баткене и Караколе.

31 августа в телефонном разговоре с Жапаровым глава российского государства поздравил коллегу с национальным праздником Киргизии, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизии — счастья и благополучия. Путин отметил, что сотрудничество двух стран успешно развивается.