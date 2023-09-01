Москва, 1 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Заслуженный работник культуры РФ Александра Куксо ушла из жизни в своей квартире в центре столицы. Ей было 77 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Московский театр оперетты Александра Куксо

«В квартире на Пресненском Валу была зафиксирована смерть 77-летней женщины. Причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства

Александра Васильевна Куксо родилась 28 марта 1946 года. Она проработала в Московском театре оперетту более 50 лет в качестве концертмейстера по вокалу. Куксо за свою работу получила звание Заслуженного работника культуры РФ.

Её супруг Леонид Георгиевич Куксо был известным артистом, драматургом и режиссёром. Он учился в студии Михаила Румянцева, известного публике как клоун Карандаш, дружил с Юрием Никулиным, сотрудничал с Леонидом Утёсовым. Леонид Куксо создал несколько музыкальных комедий и множество песен. Их исполнили такие артисты как Валентина Толкунова, Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Майя Кристалинская, Сергей Галанин и многие другие. Леонид Георгиевич ушёл из жизни в январе 2015 года, ему было 87 лет.