Москва, 1 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 сентября во время запуска строительства в Киргизии трёх школ с обучением на русском языке поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний.

Александр Демьянчук/ТАСС

Российский лидер отметил символичность этого проекта, который стартовал именно 1 сентября, в День знаний, который, по словам президента, как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года.

«Пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», — сказал Путин по видеосвязи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Владимир Путин сообщил, что первые новые русские школы в Киргизии будут открыты уже в 2026 году, а к 2027 году будет построено девять образовательных учреждений. Школы оборудуют самой современной техникой, а их здания спроектированы с учётом всех стандартов безопасности и с учётом особенностей ландшафта (сейсмических рисков).

Президент также рассказал, что преподавать в новых школах будут как российские, так и киргизские учителя. Между двумя странами активно действует школьный обмен, налажено продуктивное взаимодействие и в сфере высшего образования — в России учатся более 16 тысяч студентов из Киргизии, отметил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Владимир Путин проведёт открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учёбе, а также победители международных олимпиад и конкурсов. Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, в первый день нового учебного года глава государства посредством видеосвязи примет участие в открытии новых школ в пяти регионах страны.