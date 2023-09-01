Берлин, 1 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В немецкой металлургической компании Aurubis, которая является крупнейшим в Европе предприятием по производству меди, столкнулись с масштабной кражей сырья со складов, при этом ущерб от преступления может достигать нескольких сотен миллионов евро. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Georg Wendt/dpa/Global Look Press

Отмечается, что в Aurubis были обнаружены несоответствия между внутренней отчетностью и фактическими запасами на своих складах в Гамбурге. После обнаружения признаков нехватки металла предприятие обратилось в полицию Германии, начав инвентаризацию.

По оценкам специалистов корпорации, размер ущерба может достигать €300 млн.

Уточняется, что в июне предприятие уже сообщало о признаках преступной деятельности в свой адрес. Тогда компания подала заявление в прокуратуру Гамбурга с призывом начать расследование по подозрению в краже промежуточной металлургической продукции в отношении нескольких своих бывших и действующих сотрудников, подрядчиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Aurubis подверглась масштабной хакерской атаке. В компании заявили, что этот инцидент стал частью более масштабной атаки на предприятия металлургической и горнодобывающей промышленности. Для минимизации ущерба компании пришлось отключить многие из информационных систем. Работу производственных площадок в значительной степени удалось сохранить.

Компания Aurubis ведёт свою историю от акционерного общества Norddeutsche Affinerie AG, основанного в Гамбурге в 1866 году. В настоящее время эта компания является крупнейшим производителем меди в Европе и крупнейшей в мире компанией по вторичной переработке меди.