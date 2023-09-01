Светлоград, Ставропольский край, 1 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В городе Светлограде Ставропольского края произошло возгорание в гостинице. Об этом 1 сентября сообщили в региональном управлении МЧС.

Александр Рюмин/ТАСС

«Пожар произошёл в пятницу в гостинице «Дельта» по улице Минераловодской, 10, в Светлограде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгоранию присвоен второй ранг сложности. На месте работают 33 пожарных и семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа возгорание возникло в здании Арбитражного суда в центре Москвы. Пожар произошёл на Селезнёвской улице в доме № 9. По предварительным данным, загорелся утеплитель на фасаде здания. Вскоре огонь был ликвидирован. Данные о пострадавших не поступали.

Крупный пожар произошёл 29 августа на Комсомольской площади в столице. Загорелся склад в районе трёх вокзалов. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, никто не пострадал.