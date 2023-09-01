Киев, 1 сентября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Власти Украины внесли компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за продолжения работы этих компаний в России, сообщили 1 сентября в украинском Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Эрик Романенко/ТАСС

«НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны», — сказано в сообщении ведомства.

Компании продолжают работать в России, платить налоги и тем самым пополнять бюджет РФ, из которого выделяются и военные расходы, пояснили в агентстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2022 года представители Pepsico заявили, что компания полностью прекратила производить в России напитки Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Решение об остановке производства было принято сразу после начала спецоперации на Украине, а технологический процесс был остановлен, когда на предприятиях закончились концентраты.

В марте 2022 года руководители компании Mars заявили, что компания приостановит «рекламную активность» в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций на территории РФ, при этом производство не было остановлено.

Летом 2023 года прокуратура Московской области после обращения представителей Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией начала проверку компании на предмет финансирования ВСУ и соответствия уплаченных налогов. Нарушений найдено не было, однако по вновь выявленным обстоятельствам была назначена дополнительная проверка.