Омск, 1 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Тела 31-летних сестёр-близнецов нашли в квартире в Омске. Женщины совершили суицид, сообщил 1 сентября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Одна из женщин незадолго до трагедии отправила мужу прощальное СМС-сообщение. В последнее время она испытывала тревогу и не выходила из дома.

Накануне вечером мужчина вернулся домой и обнаружил мёртвыми жену и её сестру. Вторая женщина перед смертью тоже попрощалась с супругом.

По предварительным данным, обе имели психические заболевания. У одной из них ранее выявили биполярное расстройство, у другой — депрессию. Они наблюдались у врача.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа в Сочи 29-летняя туристка из Ставрополья покончила с собой на глазах у отдыхающих. Она находилась в море неподалёку от берега. Женщина оставила предсмертную записку.

В Кабардино-Балкарии в июне покончили с собой четыре сестры. Сначала свела счёты с жизнью одна из них, затем это сделали её сёстры. Тела трёх женщин нашли в автомобиле между сёлами Лечинкай и Нижний Чегем. Одна из них говорила своему брату, что не хочет жить дальше.