Киев, 1 сентября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Военный налог для физических лиц на Украине намерены увеличить в три раза с 1 января 2024 года. Это следует из законопроекта, предложенного министерством финансов Украины, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале экс-премьера Украины Николая Азарова.

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Все физические лица на Украине с 2014 года платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной зарплаты, в июле от его уплаты освободили военных.

Проектом закона предусматривается увеличение с 1 января 2024 года ставки военного сбора до 4,5% на время действия режима военного положения на Украине, при этом 50% поступлений от военного сбора будут направлены исключительно на потребности ВСУ.

В документе уточняется, что, по предварительным подсчётам, плановые поступления сумм военного сбора в бюджет в 2024 году будут составлять 8,4 млрд гривен (227,8 млн долларов) в месяц.

«Налоги будут расти, тарифы будут расти — это условия Запада, а также единственный шанс Банковой покрыть дефицит бюджета, так как затраты растут, а западная помощь иссякает. Плюс к этому повальная коррупция в стране», — отметил Азаров.

Как передавало ИА Регнум, ранее экономист Виктор Скаршевский отмечал, что военный сбор в размере 1,5% от доходов граждан Украины не имеет никакого отношения к украинской армии. Он напомнил, что этот вид налога был введён на пять месяцев во второй половине 2014 года, но позже его действие продлили на неопределённый срок. По его словам, военный сбор не имеет никакого отношения к финансированию армии и обороны, это не целевой сбор, и поступления от военного сбора не привязаны к расходам министерства обороны, военный сбор поступает в общий бюджетный котёл, в нём и растворяется.