На пляже в Пхукете обнаружили опасного ядовитого моллюска
Бангкок, 1 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В районе пляжа Карон на таиландском острове Пхукет обнаружили опасного ядовитого морского моллюска, чрезвычайно редко встречающегося в прибрежных водах. Об этом 1 сентября сообщил Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на группу активистов.
Отмечается, что моллюск Glaucus Atlanticus длиной около 25–30 см был, по всей вероятности, выброшен на берег приливом. Также в соцсетях опубликовали фотографию найденного на пляже Карон экземпляра. Внешне он похож на ярко-синего дракона с распростёртыми крыльями.
Также сообщается, что моллюски данного типа обитают обычно в открытом море, и найденный экземпляр попал на берег, скорее всего, в результате штормов последних дней.
Сам моллюск яда не вырабатывает, однако он питается физалиями, ядовитыми медузообразными колониями микроорганизмов, а организм моллюска при пищеварении сохраняет ядовитые стрекательные клетки в своих органах.
Как сообщало ИА Регнум, в минувшем году в Азовском море и Таганрогском заливе увеличилось количество медуз, в том числе опасных для человека. Специалисты объяснили это осолонением воды из-за загрязнения пресных вод, в том числе из-за боевых действий, и браконьерством.
При увеличении вылова рыбы нарушается пищевая цепочка, в результате медуз становится больше, они растут в размерах. Ядовита медуза корнерот, вырастающая до полуметра в диаметре. Она может вызвать ожоги кожи или аллергическую реакцию организма.
В начале августа 13 человек были госпитализированы в Приморском крае из-за того, что их ужалили медузы. Все пациенты пришли к врачам с жалобами на болевой суставной синдром и кашель.