Бангкок, 1 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В районе пляжа Карон на таиландском острове Пхукет обнаружили опасного ядовитого морского моллюска, чрезвычайно редко встречающегося в прибрежных водах. Об этом 1 сентября сообщил Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на группу активистов.

Sylke Rohrlach

Отмечается, что моллюск Glaucus Atlanticus длиной около 25–30 см был, по всей вероятности, выброшен на берег приливом. Также в соцсетях опубликовали фотографию найденного на пляже Карон экземпляра. Внешне он похож на ярко-синего дракона с распростёртыми крыльями.

Также сообщается, что моллюски данного типа обитают обычно в открытом море, и найденный экземпляр попал на берег, скорее всего, в результате штормов последних дней.

Сам моллюск яда не вырабатывает, однако он питается физалиями, ядовитыми медузообразными колониями микроорганизмов, а организм моллюска при пищеварении сохраняет ядовитые стрекательные клетки в своих органах.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшем году в Азовском море и Таганрогском заливе увеличилось количество медуз, в том числе опасных для человека. Специалисты объяснили это осолонением воды из-за загрязнения пресных вод, в том числе из-за боевых действий, и браконьерством.

При увеличении вылова рыбы нарушается пищевая цепочка, в результате медуз становится больше, они растут в размерах. Ядовита медуза корнерот, вырастающая до полуметра в диаметре. Она может вызвать ожоги кожи или аллергическую реакцию организма.

В начале августа 13 человек были госпитализированы в Приморском крае из-за того, что их ужалили медузы. Все пациенты пришли к врачам с жалобами на болевой суставной синдром и кашель.