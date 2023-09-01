Геленджик, Краснодарский край, 1 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре в Геленджике арестовали за употребление наркотических веществ, ранее гражданин был неоднократно судим, в том числе по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Роман Соколов/ТАСС Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения природного пожара в Геленджике

«Коваленко Роман в настоящее время на основании постановления суда от 30.08 отбывает наказание в условиях ИВС ОМВД России по Геленджику в виде административного ареста в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств». — Прим. ред.)», — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры.

Ранее в надзорном ведомстве заявили о возбуждении по факту лесных пожаров уголовного дела в отношении местного жителя по статье об уничтожении лесных насаждений.

«Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры края», — отметили 30 августа в прокуратуре.

В краевом управлении МВД в свою очередь сообщили, что задержан 40-летний местный житель, который оголил электрокабели на территории собственного дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике загорелся лесной массив. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра с порывами до 25–30 метров в секунду. Площадь возгорания лесной подстилки увеличивалась до 118 га. 30 августа пожар был локализован, а 31 августа полностью потушен..