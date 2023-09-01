Москва, 1 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 1 сентября опубликовало видео уничтожения украинского танка ударом противотанкового ракетного комплекса.

Кадр из видео

«Минус один: расчёт противотанкового ракетного комплекса точным ударом уничтожил танк ВСУ, который вёл огонь по позициям российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Минобороны опубликовало видео, на котором расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 наносят огневые удары по украинским подразделениям, предпринимающим попытки закрепиться в лесопосадках западнее Артёмовска.

Ранее российское военное ведомство показало, как расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» бьют по вражеским опорным пунктам на южнодонецком направлении.