Вашингтон, 1 сентября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Отказываясь от переговоров Киев может потерять Одессу и Харьков. Об этом заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

EPA/SEDAT SUNA/ТАСС

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — заявил он, добавив, что Киеву придётся отказаться от значительной части востока Украины.

Он высказал мнение о том, что во время переговоров с Москвой, пойти на которые Украину рано или поздно заставит Запад, Киеву придётся согласиться на территориальные уступки ради достижения мира.

Хортон добавил, что если бы Запад не заставил Киев начать боевые действия, то конфликта и потери контроля Украины над территориями можно было бы избежать.

По словам ведущего дискуссии, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, такая ситуация ставит президента Украины Владимира Зеленского между молотом и наковальней, так как он станет целью для украинских неонацистов, поскольку не смог захватить освобожденные территории, в том числе Крым.

Как передавало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооружённые силы России при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине. По мнению Макгрегора, ВС России продвинутся до самого Днепра, «прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет».

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса имеет огромное историческое значение для России, а потому желание Москвы вернуть свои земли понятно и оправданно. Также он подчеркнул, что из-за неспособности ВСУ продолжать боевые действия в полном объёме Киев может вскоре потерять контроль над Одессой.