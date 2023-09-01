Наро-Фоминск, Московская область, 1 сентября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Девятиклассница покончила с собой в подмосковном Наро-Фоминске, потому что не хотела идти в школу. Об этом сообщило 1 сентября издание MK. RU.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тело 14-летней девочки нашли накануне вечером на козырьке многоэтажного дома. В квартире школьница оставила предсмертную записку, в которой заявила о нежелании учиться.

Полиция проводит проверку.

Отмечается, что семья девочки благополучная, отец занимается бизнесом, мать работает в госструктуре. Ранее школьница не проявляла склонности к суициду.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Свердловской области покончил с собой ученик седьмого класса кадетской казачьей школы. Мать одного из его одноклассников рассказала, что кадеты высмеивали мальчика из-за умершей десять лет назад матери.

В том же месяце у одного из домов в Московской области нашли тело пятиклассника. Мальчик покончил с собой после того, как по телефону рассказал матери, что собирается выполнить домашнее задание.