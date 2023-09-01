Москва, 1 сентября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 1 сентября заявил, что не знает, будет ли глава государства звонить своей бывшей учительнице Вере Гуревич.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Я не могу вам сказать, я не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Представителю Кремля напомнили, что она выпустила книгу, где вспоминает, как Владимир Путин принёс вместо букета на 1 сентября горшок с геранью. На это Песков ответил, что президент не делился с ним такими моментами.

Глава государства не раз называл Веру Гуревич в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.

Ранее бывшая учительница Путина, делясь своими мыслями и чувствами, связанными с началом СВО, сообщила, что переживает по этому поводу. «Конечно, я переживаю, и не только я переживаю. Он и сам наверняка переживает, только я знаю: он никогда вида не покажет», — рассказала она, добавив, что Путин давно уже стал для неё учителем и он находится «на своём месте».

Как передавало ИА Регнум, также Песков раскрыл подробности открытого урока с участием Путина. Он начнётся 1 сентября в районе 15:00 мск и продлится около часа.

Президент будет общаться без протокола с ребятами из школ по всей стране. Мероприятие будет доступно по телевизору, урок будет очным, добавил представитель Кремля.