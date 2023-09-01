Москва, 1 сентября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что атака беспилотниками на Псков якобы была осуществлена с территории РФ, рекомендовал обратиться в Министерство обороны.

Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости Последствия атаки беспилотников в Пскове

«Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, объекты на территории России подверглись ночью 30 августа серии атак со стороны Украины, наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российское внешнеполитическое ведомство осуждает новые террористические атаки киевских властей, нанесённые по объектам в Москве беспилотниками. Они не останутся без ответа.