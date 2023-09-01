Москва, 1 сентября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Открытый урок «Разговор о важном» с участием президента России Владимира Путина начнётся в районе 15:00 мск и продлится около часа. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 1 сентября журналистам.

Гавриил Григоров/POOL/ТАСС Владимир Путин

Он уточнил, что по графику открытый урок должен начаться в районе 14:30 или 15:00 по московскому времени, он продлится до 16:00. Путин проведёт его для учащихся школ со всей страны.

«Он будет общаться без протокола с ребятами из Ростова-на-Дону, Москвы, Севастополя, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Волгограда, Тюмени, Перми, Санкт-Петербурга, Смоленска, Рязани, Казани, Кабардино-Балкарской Республики, Воронежа, Пийска», — сказал Песков.

Мероприятие покажут по телевизору, урок будет очным, добавил представитель Кремля.

Кроме того, в этот день в режиме видеосвязи Путин примет участие в открытии школ в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону, а также детского сада в Новгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, об открытом уроке с участием Путина накануне проинформировала пресс-служба Кремля. Отмечалось, что президент пообщается с 30 школьниками с выдающимися достижениями в учёбе, победителями международных олимпиад и конкурсов.