Москва, 1 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдут 4 сентября в Сочи. Об этом 1 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

«Действительно переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что встреча лидеров РФ и Турции пройдёт в России в ближайшие дни. Турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на источники, написала, что Путин и Эрдоган могут на переговорах обсудить новую формулу зерновой сделки.

МИД РФ 30 августа заявил, что инициатива Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна рассматривается как рабочая альтернатива зерновой сделке. Предполагается, что эта поставка будет по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана зерновая сделка между Россией и Турцией может обсуждаться в двух вариантах. Первый — это российское продовольствие, и вторая часть — украинское. И вполне возможно, что эти два направления поставок будут обсуждаться отдельно.