Москва, 1 сентября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Размещение на Украине любых объектов по производству вооружений не будет способствовать урегулированию конфликта, а если такой объект построит западная страна, он станет объектом внимания российских военных, заявил 1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение британского оборонного концерна BAE Systems о возможном открытии производства вооружений на территории Украины.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряжённости и урегулированию конфликта», — сказал Песков.

Появление подобных объектов никак не повлияет на намерение России завершить спецоперацию, достигнув всех намеченных целей, добавил пресс-секретарь президента.

31 августа сообщалось, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с гендиректором крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems Чарльзом Вудберном стороны заявили о достижении договорённости о «локализации» производства на Украине.

Ранее в Киеве заявили, что намерены добиться локализации производства артиллерийских систем L119 и M777 и боевых машин пехоты CV90. По итогам встречи Зеленского и Вудберна было также подписано рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству лёгких пушек.

27 августа глава киевского режима заявил, что Украина нарастила объёмы производства оружия и боеприпасов в несколько раз, но сказал, что показатели по-прежнему недостаточные. Также он отметил постоянный дефицит оружия и снарядов и заявил, что ВСУ не смогут держаться без военной помощи Запада.

Ранее президент Украины отмечал, что в стране налажено производство ракет и артиллерии. В свою очередь, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июле 2023 года удалось нарастить мощности украинского ВПК вдвое, но наибольшие объёмы вооружений Киеву передают западные страны.