Москва, 1 сентября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Псков пожелал здоровья депутату Госдумы от Хакасии Сергею Соколу («Единая Россия»), заявив, что за состоянием здоровья депутата сейчас следят врачи.

Софья Сандурская/ТАСС Сергей Сокол

«За состоянием его следят врачи, мы желаем народному избраннику здоровья», — заявил он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Сергей Сокол был госпитализирован в Москве из-за обострения ранее перенесённого перитонита. В июле 2023 года депутат сообщал, что перенёс операцию из-за перитонита, сразу после операции он вернулся к избирательной кампании.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак навестил Сокола в больнице. Врачи госпиталя имени Александра Вишневского диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, депутат помещён в отделение реанимации. Турчак пожелал своему однопартийцу сил и скорейшего выздоровления и поблагодарил медиков госпиталя за помощь Соколу.

16 июля Сокол подал документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность главы Хакасии от партии «Единая Россия». О намерении выдвинуться в губернаторы Сокол заявил в апреле 2023 года, вернувшись из зоны СВО, куда он поехал добровольцем.

Отвечая на вопросы журналистов о планах на кампанию, депутат сказал, что собирается работать, отметив, что проблем в регионе немало и многие из них нужно решать незамедлительно. По данным ФОМ, уровень недовольства руководством региона среди жителей Хакасии оказался самым высоким в России: 55% жителей республики не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора республики.