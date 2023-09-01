В Кремле пожелали здоровья госпитализированному депутату Госдумы Соколу
Москва, 1 сентября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Псков пожелал здоровья депутату Госдумы от Хакасии Сергею Соколу («Единая Россия»), заявив, что за состоянием здоровья депутата сейчас следят врачи.
«За состоянием его следят врачи, мы желаем народному избраннику здоровья», — заявил он на брифинге.
Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Сергей Сокол был госпитализирован в Москве из-за обострения ранее перенесённого перитонита. В июле 2023 года депутат сообщал, что перенёс операцию из-за перитонита, сразу после операции он вернулся к избирательной кампании.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак навестил Сокола в больнице. Врачи госпиталя имени Александра Вишневского диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, депутат помещён в отделение реанимации. Турчак пожелал своему однопартийцу сил и скорейшего выздоровления и поблагодарил медиков госпиталя за помощь Соколу.
16 июля Сокол подал документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность главы Хакасии от партии «Единая Россия». О намерении выдвинуться в губернаторы Сокол заявил в апреле 2023 года, вернувшись из зоны СВО, куда он поехал добровольцем.
Отвечая на вопросы журналистов о планах на кампанию, депутат сказал, что собирается работать, отметив, что проблем в регионе немало и многие из них нужно решать незамедлительно. По данным ФОМ, уровень недовольства руководством региона среди жителей Хакасии оказался самым высоким в России: 55% жителей республики не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора республики.