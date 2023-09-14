Москва, 14 сентября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Урожай плодов и ягод в России в организованном секторе увеличился в 2,1 раза за последние пять лет — с 0,8 млн тонн в 2017 году до 1,7 млн тонн в 2022 году. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Сады Карачаево-Черкесии. Сбор урожая

В настоящее время идет уборка семечковых культур, преимущественно яблок. По информации на 31 августа, уже собрано порядка 90 тыс. тонн плодов.

Чтобы у российских аграриев было больше качественной сельхозтехники, теплиц и семян, российские промышленники улучшают эффективность работы. Помогает им в этом национальный проект «Производительность труда». Его участниками стали уже сотни предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Непосредственно в сельском хозяйстве заняты более 350 компаний, более 580 представляют пищевую промышленность и 25 специализируются на производстве сельхозтехники

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор урожая клубники

«В новых реалиях нацпроект становится одним из основных инструментов при решении актуальных для экономики задач. Он стимулирует развитие критически важных производств, помогает наращивать темпы импортозамещения за счет активной работы в регионах. Параллельно ведем цифровизацию предприятий», — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Благодаря нацпроекту заводы внедряют инструменты бережливого производства для скорейшего импортозамещения. Одновременно нацпроект улучшает условия труда рабочих. Уже 85 регионов могут воспользоваться бесплатным профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта.

«Наш опыт внедрения инструментов бережливого производства доказывает, что эти методы можно и нужно использовать в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, у машиностроителей. Дело в том, что на каждом производстве есть множество процессов, которые можно улучшить, заметно снизив издержки», — заявил генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон. По его словам, эксперты ФЦК, работавшие на разных предприятиях данных секторов, часто сталкивались с простоями оборудования при переналадке, с некачественным планированием, нерациональным расположением инструментов и другими производственными недоработками, на которые руководство не обращало внимания.

Например, воронежская группа компаний «Золотой Початок» является крупной сельскохозяйственной компанией с двадцатилетним опытом работы на рынке агропроизводства. Её сотрудники создают гибриды кукурузы и подсолнечника, а также выращивают, улучшают и продают семена. Свою продукцию группа «Золотой Початок» продает в 57 регионах России и в странах ближнего зарубежья. Рациональная перепланировка размещения оборудования при упаковке семян кукурузы в мешки помогла предприятию снизить общее время производства продукции.

Minagro. gov. ua Кукуруза

«Спрос на отечественные семена сильно возрос. Отечественные гибриды «Золотой Початок» не хуже зарубежных показывают себя по урожайности и качественным показателям, что подтверждается на предпосевном этапе специалистами Россельхозцентра долгие годы», — подчеркнули сотрудники компании.

После вступления в нацпроект предприятие ещё более упрочило позиции на рынке и повысило конкурентоспособность. Этому способствовало увеличение выработки и снижение времени производства единицы продукции на 41%.

В Липецкой области сотрудники компании «ЛАСАР», производящей полнокомплектные металлоконструкции, в том числе заборы, теплицы, ворота, мангалы, ступени, перила, парники для сада, огорода и дома, до того, как вступить в нацпроект «Производительность труда», детали складывали на пол. Сотрудникам в течение смены приходилось нагибаться за ними много раз. Сейчас же для продукции сделаны специальные поддоны на удобном для рабочих уровне высоты. С места на место детали перевозят на тележке. Физического труда стало меньше, а количество выпускаемых деталей — больше. При этом затраты на переоборудование оказались гораздо меньше, чем эффект от внесенных новшеств.

При поддержке экспертов нацпроекта из ФЦК бережливые технологии внедрили также на производстве легких стальных тонкостенных конструкций. Этот поток выбрали потому, что на его долю приходится более половины от всей выручки компании. За полгода время производства сократилось на 20%, запасы незавершённого производства — на 32%, общая выработка — количество продукции, которое выпускает сотрудник за единицу времени — выросла на 22%.

Youtube/компания «ЛАСАР» Компания «ЛАСАР»

«На производстве сократилось время протекания процесса изготовления металлоконструкций. Кроме этого, мы сократили незавершённое производство и повысили выработку до 11 килограммов на рабочего в час», — отметил инженер производственно-технического отдела и руководитель рабочей группы завода «ЛАСАР» Андрей Данилов.

На складе готовой продукции и сырья в первом цехе «ЛАСАР» произвели перестановку мест хранения. Это помогло упростить процедуру передачи материала производству и отгрузки. Если раньше продукцию отгружали из разных частей цеха, то теперь все сосредоточено в одном месте. Так работники склада легко найдут нужный заказ.

«Была сделана перестановка, воплощены в жизнь идеи наших опытных работников», — отметил бригадир Алексей Капазде.

При реализации проекта особое внимание уделили безопасности персонала и снижению травматизма на производстве — для этого были размечены опасные места склада. Параллельно шло обучение сотрудников — от руководства до линейного персонала. Сократив потерю ресурсов и времени, за полгода «ЛАСАР» уже сэкономил более миллиона рублей.

«Основной посыл, который мы делаем для всех предприятий, — немного под другим углом посмотреть на существующие проблемы: обучить персонал, создать рабочую группу, создать проектный офис — и таким образом показать существенный рост производительности труда», — говорит старший руководитель проектов ФЦК по Липецкой области Николай Светов.

Краснодарское предприятие по производству почвообрабатывающей техники «Промагротехнологии» при участии нацпроекта «Производительность труда» стало выпускать больше сельхозтехники лучшего качества. При этом прирост выручки в среднем составил 30%.

Предприятие располагается в Гулькевичском районе Краснодарского края. С 2011 года поставляет продукцию в 48 регионов России и страны ближнего зарубежья. С учетом резко возросшего спроса на отечественные сельхозмашины, компании необходимо было совершить рывок без привлечения дополнительных инвестиций.

Поэтому, вступив весной 2022 года в нацпроект «Производительность труда», компания поставила перед собой задачу не только увеличить объем производства, но и улучшить качество продукции. После производственного анализа на участке внедрили один из важных инструментов бережливого производства — систему 5С: сортировка, систематизация, соблюдение чистоты и порядка, постоянное совершенствование. Она позволила навести порядок в работе и тем самым ускорить процессы.

«Это одно из тех предприятий, где понимают, что на обучение людей нужно тратить и время, и силы. Само обучение бесплатно, но оно происходит в рабочее время, а производственные процессы никто не отменял. Руководство предприятия настроило коллектив на амбициозные цели. И результат не заставил себя ждать», — отметил куратор проекта от Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Костерин.

По его словам, совместными усилиями с экспертами нацпроекта из Регионального центра компетенций был проанализирован производственный процесс, выявлены потери времени и ресурсов в потоке. В результате удалось добиться уменьшения времени протекания процесса на 53%, запасы сократить на 82%, а выработку увеличить на 100%.

«Здесь мы перестроили процесс так, что готовая продукция пакетируется определенным образом и мы тратим меньше времени на погрузку техники в машину», — сказал заместитель директора ООО «Промагротехнологии» Игорь Борисов. Он также отметил, что до этого готовые машины просто стояли и ждали своей погрузки.

Ещё одним новшеством стала организация тарного канбана на один машинокомплект. Канбан — система управления рабочими процессами, основанная на визуализации и управлении потоком задач. Она позволяет команде четко видеть текущий статус задач, контролировать их движение и повышать эффективность работы. В случае с ООО «Промагнотехнологии» этот принцип помог увеличить выработку в два раза и вполовину сократить площадь под сборку.

Нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. А прирост производительности труда к этому времени должен составить более 20%.