Москва, 1 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» Вооружённых сил России успешно выполнили задачи по скоплениям пехоты подразделений ВСУ в районе Клещеевки. Об этом 1 сентября заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа ТОС-1А «Солнцепёк»

«По скоплениям пехотных подразделений ВСУ в районе Клещеевки успешно выполнили огневые задачи экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», — сказал он.

Кроме того, добавил Астафьев, российскими военными был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахова.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные в районе села Клещеевка в ДНР нанесли удар по ВСУ тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк».

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 29 августа заявил, что 47-я механизированная бригада ВСУ практически исчезла из-за ударов российских ТОС «Солнцепёк». По его словам, по скоплениям этого соединения был нанесён мощный удар, который привёл к колоссальным потерям.