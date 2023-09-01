Лондон, 1 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Руководство Украины ещё пожалеет об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, поскольку новый глава ведомства, вероятно, будет проводить более осторожную политику в отношении поддержки Киева. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн в эфире Sky News.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС Бен Уоллес

По его словам, об отставке Бена Уоллеса будут сожалеть не только в военных кругах, но и на Украине.

«Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль», — пояснил Уайкорн.

По его мнению, Уоллес активно поддерживал президента Украины Владимира Зеленского, был одним из его основных союзников, при этом Шаппс слишком слаб и мягок для проведения подобной агрессивной политики.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа в пресс-службе правительства Великобритании сообщили, что министр обороны Бен Уоллес подал в отставку. Пост главы ведомства он занимал в течение четырёх лет.

В своём обращении к премьер-министру Риши Сунаку по случаю отставки Уоллес написал, что расходы на оборону в Великобритании в ближайшие годы должны расти. Ранее он отмечал, что после 24 лет в политике хотел бы заняться «чем-то другим».

Экс-начальник британского генштаба и член палаты лордов генерал Ричард Даннатт заявил, что из-за малой осведомленности нового главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса ведомство может столкнуться с трудностями в получении необходимых ресурсов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход Уоллеса в отставку, предложила «попрощаться с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией».