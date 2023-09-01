Вашингтон, 1 сентября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Украина потеряла одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пишет 1 сентября американское издание Breitbart.

Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press Бен Уоллес

Как сказано в материале, Уоллес пробыл министром обороны Великобритании в течение четырёх лет и курировал, в частности, военную реакцию Лондона на конфликт на Украине.

Издание отмечает, что он использовал своё заявление об отставке, чтобы увеличить финансирование британских Вооружённых сил. Уоллес уверен, что в течение следующего десятилетия мир станет менее безопасным и стабильным.

Как передавало ИА Регнум, о том, что министр обороны подал в отставку, пресс-служба правительства Великобритании объявила 31 августа. В своём обращении к премьер-министру Риши Сунаку Уоллес написал, что расходы на оборону в Великобритании в ближайшие годы должны расти.

Вместе с тем экс-начальник британского генштаба и член палаты лордов генерал Ричард Даннатт считает, что из-за малой осведомленности нового главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса ведомство может столкнуться с трудностями в получении необходимых ресурсов. По его словам, новый министр «знает об обороне очень мало, а это сложное портфолио» и у него уйдёт «немало времени на то, чтобы войти в курс дела».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход Уоллеса в отставку, предложила «попрощаться с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией».