Москва, 1 сентября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Тело женщины, пролежавшее в запертой квартире около трёх лет, нашли в одном из домов на Малой Филёвской улице в Москве. Об этом сообщил 1 сентября источник ИА Регнум.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он рассказал, что 31 августа была вскрыта квартира, хозяева которой уже давно ни с кем не связывались. В квартире накопился долг за услуги ЖКХ около 114 тыс. рублей.

«Внутри обнаружили мумифицированный труп женщины», — сообщил собеседник агентства.

Выяснилось, что умершая — хозяйка квартиры 1944 года рождения. Для установления причин смерти проведут экспертизу. По факту обнаружения мумифицированных останков проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в столице на территории особняка 1917 года постройки нашли человеческие останки давностью свыше 50 лет. СКР организовал проведение доследственной проверки.

В августе в Екатеринбурге мумифицированные тела пожилого мужчины и его взрослого сына нашли в одной из квартир в многоэтажке. Родственники умерших обратились в полицию после получения огромного счёта за коммунальные услуги. По предварительной информации, тела пролежали в квартире около пяти лет.