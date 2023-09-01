Донецк, 1 сентября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Военнослужащие 200-й бригады Южного военного округа после неудачной контратаки ВСУ взяли в плен под Артёмовском восемь бойцов 30-й бригады украинской армии. Об этом рассказал российский разведчик, выполняющий задачи на этом участке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взяли в плен во время накатов восемь пленных», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что эти пленные являются военнослужащими 30-й бригады ВСУ.

По словам одного из пленных бойцов ВСУ, 18 августа украинское командование, ничего не объясняя, отправило восемь военнослужащих на выполнение задачи по удержанию позиции. При этом конкретное место позиций и задачи никто не объяснил, ближе к ночи без командного состава бойцов отвезли на позиции. На позициях их начали обстреливать, уточнил он.

«Не знаю, каким чудом мы все добрались по трупам уже наших (украинских военных), много там трупов было, я видел 15, дальше уже было больше. Добравшись до позиции, сказали держать позиции», — рассказал военнопленный.

Он отметил, что видел горы трупов, ему пришлось всю ночь и весь следующий день находиться рядом с телами погибших, пока не попал в плен.

«Русский солдат зашёл в наши окопы, мы были все в блиндаже, я в него выстрелил, но не попал. Он быстро подбежал, забрал оружие и сказал: «Сдавайтесь, не дурите, будете жить». Мы сдались», — сообщил другой украинский военнопленный.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский рассказал 23 августа, что военное командование страны обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. 17 августа, в Верховной раде Украины допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев допустил, что её могут объявить, если Украине будет угрожать потеря государственности. По его словам, в стране есть четыре очереди мобилизации и четвёртая предполагает, что на фронт идут все мужчины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает киевскому режиму, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Он также отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хочет ни Вашингтон, ни Киев.

Медведев заявил, что вектор распада Украины виден отчётливо, с таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму скоро будет некем воевать.