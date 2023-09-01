Тишковец пообещал москвичам 1 сентября аномальную жару
Синоптик Тишковец: 1 сентября в Москве ожидается аномальная жара до +28°C
Москва, 1 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Аномальное тепло до +29 градусов ожидается 1 сентября в Московском регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьёв Life».
По его словам, небесная канцелярия приготовила москвичам летний погодный сюрприз. Погода обусловлена влиянием западного гребня антициклона, наблюдается переменная облачность.
«В столице нашей Родины воздух сегодня прогреется, внимание, до +25…+28 градусов, в Подмосковье повышаю градус прогноза до +24…+29, то есть это самая-самая макушка лета, и это 1 сентября!» — сказал Тишковец.
Такая температура — аномально высокая для начала сентября, превышение над нормой составляет 7–10 градусов.
Он отметил, что лето в Москве было теплее нормы на 0,3 градуса, осадков выпало больше нормы на 18%. Из 92 дней сезона дождливыми были 33 дня.
Синоптик рассказал также, что осень, осенне-зимний сезон на всей территории России будет на 1–3 градуса теплее нормы. По осадкам в Центральной России ожидается дефицит на 10-15%.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическое лето продлится в Москве ещё две недели. По его словам, аномального тепла не будет после прохождения холодного фронта 2 сентября, но температура останется вполне комфортной. Он уточнил, что 20-градусное тепло продержится в Москве практически всю первую декаду сентября, а в целом сентябрь будет на два градуса теплее климатической нормы.