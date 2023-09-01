Москва, 1 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Аномальное тепло до +29 градусов ожидается 1 сентября в Московском регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьёв Life».

Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, небесная канцелярия приготовила москвичам летний погодный сюрприз. Погода обусловлена влиянием западного гребня антициклона, наблюдается переменная облачность.

«В столице нашей Родины воздух сегодня прогреется, внимание, до +25…+28 градусов, в Подмосковье повышаю градус прогноза до +24…+29, то есть это самая-самая макушка лета, и это 1 сентября!» — сказал Тишковец.

Такая температура — аномально высокая для начала сентября, превышение над нормой составляет 7–10 градусов.

Он отметил, что лето в Москве было теплее нормы на 0,3 градуса, осадков выпало больше нормы на 18%. Из 92 дней сезона дождливыми были 33 дня.

Синоптик рассказал также, что осень, осенне-зимний сезон на всей территории России будет на 1–3 градуса теплее нормы. По осадкам в Центральной России ожидается дефицит на 10-15%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическое лето продлится в Москве ещё две недели. По его словам, аномального тепла не будет после прохождения холодного фронта 2 сентября, но температура останется вполне комфортной. Он уточнил, что 20-градусное тепло продержится в Москве практически всю первую декаду сентября, а в целом сентябрь будет на два градуса теплее климатической нормы.