Москва, 1 сентября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба ВС России с началом нового учебного года, сообщила 1 сентября пресс-служба Минобороны в своём Telegram-канале.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава российского военного ведомства отметил, что почти 80% обучающихся в академии — ветераны боевых действий, около 40% — участники специальной военной операции (СВО). «Все офицеры, проходящие обучение в академии, имеют опыт боевого применения своих знаний и практической работы на оперативном и стратегическом уровнях», — сказал министр.

Их опыт, подчеркнул он, позволит актуализировать учебные программы и воспитывать ответственных за судьбу России граждан. По словам Шойгу, в новом учебном году в академии скорректированы подходы к обучению, обновлены учебные планы и программы с учётом современного опыта и практики боевого применения. Также увеличено количество практических занятий, в том числе на командных пунктах видов и родов войск.

Кроме того, отметил глава российского военного ведомства, военный опыт России будет полезен и зарубежным партнёрам. Он уточнил, что в этом учебном году в академии пройдут подготовку военные специалисты высшего звена из 26 дружественных государств.

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Также с Днём знаний жителей России поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, труд педагогов будет способствовать тому, что школьники и студенты будут и дальше показывать блестящие результаты на различных олимпиадах. Он напомнил, что 2023 год президент России Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника

В свою очередь, глава государства направил приветствие участникам и гостям праздничного концерта «День знаний со звёздами в Кремле». Российский лидер назвал это мероприятие одним из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года. Также сообщалось, что российский лидер проведёт открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учёбе, а также победители международных олимпиад и конкурсов. Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, в первый день нового учебного года глава государства посредством видеосвязи примет участие в открытии новых школ в пяти регионах страны.