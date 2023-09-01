Москва, 1 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. У России нет желания «угробить» доллар, Соединённые Штаты сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Олег Елков/ТАСС

Он подчеркнул, что Россия выстраивает свою линию не против Соединённых Штатов, не против Запада.

«Не мы хотим угробить доллар. США перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чём проблема», — отметил дипломат, добавив, что Россия будет развивать отношения с теми, кто готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов.

Как передавало ИА Регнум, американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что объединение БРИКС способно положить конец доминированию доллара в мире через создание жизнеспособной альтернативы валюте США. По мнению экономиста, свержение доллара неизбежно, так как снижаются доля ВВП США и объёмы американской торговли в мире.

Руководители государств БРИКС заявляют о необходимости ухода от доллара и создания общей валюты на пространстве объединения.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявил, что бедным странам доминирование американской валюты невыгодно, поэтому нужна альтернатива.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложить создать единую валюту в рамках БРИКС и МЕРКОСУР — политического и экономического сообщества стран Южной Америки.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС необратим.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Россия потеряла доверие к американскому доллару, евро и другим валютам западных стран. По его словам, так называемые резервные конвертируемые валюты — совершенно ненадёжный инструмент, «который могут просто взять и отменить».