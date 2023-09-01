Москва, 1 сентября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Бизнесмен Вивек Рамасвами полагает, что если признать причастность США к подрыву газопроводов «Северный поток», то это повысит его шансы на предстоящих выборах президента Соединённых Штатов Америки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 сентября заявил политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

ZUMA/TASS Поверхность моря на месте утечки газа из газопровода «Северный поток — 2» у острова Борнхольм

Беседуя с журналистами Fox News, Рамасвами назвал ошибкой решение американских властей подорвать газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», так как это отдалило Россию от Запада и сблизило Москву и Пекин.

«В ходе избирательной кампании все действия, которые предпринимают кандидаты, направлены на завоевание голосов. И, скорее всего, команда советников Рамасвами считает, что если они признают правду, то это будет иметь позитивные электоральные последствия», — пояснил Ткаченко.

Но в целом, как подчеркнул эксперт, стратегия кандидатов от Республиканской партии, несмотря на их различия, едина. Она состоит в том, что главный противник — Китай. А Россия должна быть или союзником США, или как минимум нейтральным игроком.

«Поэтому его логика довольно прозрачная, и заявление Рамасвами ни в коем случае не пророссийское», — уверен Ткаченко.

По словам политолога, если Рамасвами станет президентом, то, конечно, постарается не вспоминать про свои слова о причастности США к диверсиям на этих трубопроводах или просто будет уходить от ответов, если его спросят.

«Сейчас уже становятся понятны масштабы этой катастрофы: экологические, экономические и международно-правовые. И президент США, конечно, не станет брать на себя ответственность за случившееся. Так что к этому заявлению не вернутся после выборов», — убеждён Ткаченко.

В свою очередь, Иван Тимофеев, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), призвал не забывать, что Рамасвами — лицо неофициальное и его слова о «Северных потоках» будут восприниматься просто как предположение. Но предположение интересное и заставляющее задуматься.

«В этом заявлении важнее другое — многие политики США серьёзно воспринимают сближение России и Китая, так как Вашингтон оказывается в ситуации двойного сдерживания, когда приходится противостоять и Москве, и Пекину», — заметил Тимофеев.

Он напомнил, что американские эксперты ещё задолго до 2022 года и даже 2014 года предупреждали, что Вашингтон может оказаться в опасной ситуации. Но американские политические элиты проявили самоуверенность и посчитали, что их страна потянет даже двойное сдерживание.

«Но сейчас уже раздаются голоса, что, оказывается, может и не потянуть. Пока эти голоса звучат не очень громко. Это не хор», — подчеркнул Тимофеев.

Что касается слов Рамасвами о причастности США к диверсиям на газопроводах, то в американской политической культуре, как сказал Тимофеев, заявить можно о чём угодно безо всяких последствий.

«Политики и конгрессмены могут десятки раз что-то повторять годами и десятилетиями, но это так ни во что и не выльется», — пояснил политолог.

Куда важнее выглядит общий антикитайский тренд, характерный для Республиканской партии. По словам политолога, если изучить законопроекты, которые вносятся в Конгресс и в Сенат и касаются сдерживания Китая, то подавляющая часть таких документов — республиканские. Эта партия громче прочих говорит, что сближение Китая и России опасно, что КНР надо сдерживать, что это главная угроза и так далее.

Однако, по мнению Тимофеева, республиканцы не могут ничего сделать для того, чтобы оторвать Россию от Китая, так как конфронтация Москвы и Вашингтона зашла очень далеко. Это можно было бы предотвратить, если бы США учитывали интересы России, шли на компромиссы и вставали на точку зрения Москвы по принципиальным для неё вопросам. Вместо этого Вашингтон предпочёл ставить ультиматумы. Теперь отменить сближение России и Китая стало уже невозможно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Рамасвами пообещал договориться с Москвой о заморозке конфликта на территории Украины, если станет президентом США. Кроме того, он заверил, что не станет принимать Украину в Североатлантический альянс. Как полагает республиканец, главную проблему для США представляет именно союз России и Китая, а значит, эти две страны нужно отдалить друг от друга.

До этого Рамасвами критиковал власти США за распространение неверных сведений о ситуации на Украине, а также обещал, что, обосновавшись в Белом доме, снимет санкции с России в обмен на её отказ от военного альянса с Китаем, а также признает контроль Москвы над новыми регионами РФ.

Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», о которых упомянул Рамасвами, были взорваны 26 сентября 2022 года. Диверсанты уничтожили три из четырёх ниток в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Москву к расследованию случившегося ни Стокгольм, ни Копенгаген не допустили.

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версии о том, что теракт совершила некая проукраинская группировка. По его словам, диверсия готовилась на государственном уровне и в ней были заинтересованы США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.