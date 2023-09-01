Москва, 1 сентября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести африканским странам уже началась. Об этом он сообщил на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

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По его словам, в настоящее время уже организуется практическая работа по реализации безвозмездных поставок российского зерна, как это анонсировал президент России Владимир Путин на саммите Россия — Африка, в шесть наиболее нуждающихся африканских стран.

Лавров уточнил, что в каждую страну планируется поставить до 50 тыс. тонн зерна, при этом Россия оплачивает и накладные расходы, и доставку данной безвозмездной партии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что президент России гарантировал, что ту часть украинского зерна, которая за время функционирования черноморской инициативы направилась в нуждающиеся страны, а это меньше 3% от общего объёма вывезенного украинского продукта, Россия полностью компенсирует.

Президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге заявил, что Россия в рамках зерновой сделки давала Украине возможность экспортировать зерно, но ни одно из условий Москвы по соглашению так и не выполнили. Он напомнил, что это соглашение было заключено при участии ООН для помощи беднейшим странам, в том числе в Африке. Но из 32,8 млн тонн грузов, которые вывезли с Украины за год, 70% поступило странам с высоким доходом, а в беднейшие страны — менее 1 млн тонн грузов.

Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 18 июля 2023 года. Путин отметил, что она не выполняла заявленных гуманитарных целей. Он также пообещал, что Россия будет поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции.