Москва, 1 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Учебный год в России начался без сбоев, система образования в целом к нему готова. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил 1 сентября журналистам.

Артем Геодакян/ТАСС

«В целом система образования готова к новому учебному году, 1 сентября началось без сбоев во всех регионах», — сказал Кравцов.

Он добавил, что Минпросвещения контролирует ситуацию. В министерстве видят, что 1 сентября — большой праздник.

В первый день нового учебного года в школы пошли более 18 млн российских детей, первые классы приняли 2 млн учеников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кравцов заявил, что все российские школы обеспечены обновлённым учебником истории для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию на Украине. Учебники успели напечатать и довести до каждой школы, отметил министр.

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе сообщил, что 1 сентября в 73 регионах России заработают 150 новых школ, рассчитанных на 110 тыс. учеников. Около 1,3 тыс. школ откроются после капитального ремонта.