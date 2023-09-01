Москва, 1 сентября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире, заявил 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности», — сказал дипломат на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия начала проводить спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил, что СВО необходимо провести для демилитаризации и денацификации Украины, а также для защиты жителей Донбасса. Он неоднократно повторял, что эти цели необходимо выполнить.

13 июня глава государства на встрече с военкорами подчеркнул, что возможно корректирование целей СВО, если меняется текущая ситуация, но в целом они носят фундаментальный характер, их менять не будут.