Москва, 1 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак навестил депутата Госдумы Сергея Сокола в больнице. Сокола госпитализировали из-за обострения ранее перенесённого перитонита, сообщили 1 сентября в пресс-службе партии.

Единая Россия

Сергей Сокол попал в больницу накануне вечером. Врачи госпиталя имени Александра Вишневского диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, депутат помещён в отделение реанимации.

«Ночью навестил Сергея. Состояние тяжёлое. Поговорил с врачами. Ждём результатов консилиума», — рассказал Турчак.

Он пожелал своему однопартийцу сил и скорейшего выздоровления и поблагодарил медиков госпиталя за помощь Соколу.

В июле Сергея Сокола экстренно прооперировали в Абакане из-за перитонита. Около недели он провёл в реанимации, затем ещё несколько дней находился под наблюдением врачей. О выписке депутат сообщил 1 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Сокол подал документы в избирательную комиссию Хакасии для регистрации кандидатом на должность главы республики от партии «Единая Россия». О намерении выдвинуться в губернаторы Сокол заявил в апреле 2023 года после возвращения из зоны спецоперации. Депутат находился там в качестве добровольца.