Москва, 1 сентября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием актёра театра и кино, режиссёра, народного артиста РФ Сергея Гармаша, отметив его мастерство и талант.

Сергей Карпухин/ТАСС Актёр Сергей Гармаш

«Поздравляю Вас с 65-летним юбилеем. Яркий артистический темперамент, мастерство и преданность избранному делу помогли Вам добиться профессионального успеха, стать одним из наиболее популярных и востребованных российских актёров», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что творческие работы актёра по праву заслужили признание коллег и любовь зрителей.

Владимир Путин пожелал Гармашу здоровья, удачи и всего самого доброго.

Сергей Гармаш родился в Херсоне 1 сентября 1958 года. С 1984 по 2020 год служил в Московском театре «Современник». Дебютировал в кино в 1984 году в драме Алексея Симонова «Отряд». Наиболее известными его киноработами являются майор милиции Юрий Коротков в сериале «Каменская», капитан милиции Кошаев в драме «Ворошиловский стрелок», садовник Геннадий Петрович в семейной комедии «Чебурашка», присяжный Аркадий в драме «12». Помимо этого, Гармаш участвовал в дублировании и озвучивании анимационных фильмов.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Гармаш поможет восстановить работу Херсонского драмтеатра. Подобное заявление артист сделал в рамках своего недавнего визита в Херсонскую область, однако не уточнил, в чём именно будет заключаться помощь. Стоит отметить, что Гармаш начинал свою актёрскую деятельность именно в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре.