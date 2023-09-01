Москва, 1 сентября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Гаджеты можно устанавливать на лобовое стекло автомобиля, если они не мешают обзорности. Об этом говорится в сообщении МВД России, разъясняющем изменения в правилах эксплуатации автомобилей, которые вступили в силу 1 сентября.

ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

В ведомстве отметили, что в части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства изменений не произошло. Как и прежде, запрещено пользоваться автомобилем в случае, если установленные на лобовом стекле предметы или нанесённые покрытия ограничивают обзорность с места водителя. Исключения составляют зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, радиоантенны, нагревательные элементы, устройства размораживания и осушения ветрового стекла.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, положение в себя не включает», — уточнили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября водителей могут оштрафовать на 500 рублей за использование шин, не соответствующих сезону.