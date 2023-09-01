Правящая партия Грузии готовит импичмент президента Зурабишвили
В Грузии готовят импичмент президента из-за несогласованных визитов в Евросоюз
Тбилиси, 1 сентября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за её несогласованной поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Об этом 1 сентября заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.
Он уточнил, что для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 депутатов и без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения.
«Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — сказал Кобахидзе на брифинге.
Как сообщало ИА Регнум, 30 августа администрация президента Грузии обнародовала информацию, согласно которой она с 31 августа начала свои встречи с лидерами стран ЕС.
Там добавили, что встречи связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в ЕС. В свою очередь, грузинское правительство выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах.
Напомним, в мае Зурабишвили назвала провокацией решение России отменить визовый режим для грузинских граждан и восстановить прямое воздушное сообщение с республикой. Она заявила, что такие действия неприемлемы для Тбилиси, пока идёт российская спецоперация на Украине.
Также она заявляла, что властям страны следует рассмотреть вопрос о введении для россиян виз сроком на три месяца.Она призвала созвать Совет безопасности, чтобы рассмотреть этот вопрос.
По её словам, отмена Россией визового режима с Грузией приведёт к политическому напряжению в стране. При этом Зурабишвили обвинила Москву в преследовании «своих интересов» и призвала вернуть визовый режим, отменённый в 2012 году.