Тбилиси, 1 сентября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за её несогласованной поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Об этом 1 сентября заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.

EPA/Radek Pietruszka/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Он уточнил, что для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 депутатов и без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения.

«Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — сказал Кобахидзе на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа администрация президента Грузии обнародовала информацию, согласно которой она с 31 августа начала свои встречи с лидерами стран ЕС.

Там добавили, что встречи связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в ЕС. В свою очередь, грузинское правительство выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах.

Напомним, в мае Зурабишвили назвала провокацией решение России отменить визовый режим для грузинских граждан и восстановить прямое воздушное сообщение с республикой. Она заявила, что такие действия неприемлемы для Тбилиси, пока идёт российская спецоперация на Украине.

Также она заявляла, что властям страны следует рассмотреть вопрос о введении для россиян виз сроком на три месяца.Она призвала созвать Совет безопасности, чтобы рассмотреть этот вопрос.

По её словам, отмена Россией визового режима с Грузией приведёт к политическому напряжению в стране. При этом Зурабишвили обвинила Москву в преследовании «своих интересов» и призвала вернуть визовый режим, отменённый в 2012 году.