Луганск, 1 сентября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении действует ряд националистических украинских подразделений. Об этом 1 сентября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в ходе анализа численного состава ВСУ на краснолиманском направлении был выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад.

Эксперт уточнил, что в этих националистических формированиях на порядок выше уровень оснащения и экипировки в сравнении с другими подразделениями.

Как передавало ИА Регнум, националистам украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось осуществить атаку на краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, отражая при помощи авиации и артиллерии наступление штурмовых групп 12-й бригады «Азова», а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, бойцы группировки «Центр» уничтожили более 60 боевиков.

Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор военнослужащим националистического формирования. Всем троим назначили длительные сроки заключения. В суде было установлено, что фигуранты препятствовали выходу мирных жителей из города Мариуполя по гуманитарным коридорам, предоставленным российскими военными.