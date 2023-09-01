Ниамей, 1 сентября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Отстранённый от власти президент Нигера Мохамед Базум заразился малярией во время нахождения под стражей. Об этом 1 сентября заявил бывший министр иностранных дел Хассуми Массуду в интервью испанской газете El Pais.

ТАСС/EPA/SOULEYMANE AG ANARA Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум

Отмечается, что Базум вместе с женой и сыном содержатся в собственном доме. Они все заразились.

«У них нет электричества, нет холодильника, чтобы хранить продукты. Сейчас достаточно жарко, в Нигере сейчас больше 40 градусов. У них проблемы со сном, очень много москитов, из-за которых они все заразились малярией», — сказал Массуду.

Он добавил, что поддерживает связь с Базумом. По его словам, условия жизни экс-президента довольно суровые, но настроение у него хорошее, состояние здоровья удовлетворительное, он сопротивляется и борется.

Как сообщало ИА Регнум, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции. В ходе переворота председатель НССР Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода. Позднее он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки.

Ранее, 30 августа стало известно, что военный совет Нигера аннулировал договор о военном присутствии на территории страны войск Франции.