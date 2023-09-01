Киев, 1 сентября, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Киев начал разработку ракет дальностью 700 км «ещё зимой 2020 года», заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его словам, новое вооружение, о применении которого ранее сказал президент Украины Владимир Зеленский, сможет поражать цели на расстоянии более 700 км.

При этом разработка оружия с дальностью полёта до регионов России стратовала задолго до начала спецоперации — «ещё зимой 2020 года», признался глава СНБО.

«Что касается ракетной программы, хочу сказать, что мало кто знает, но первый указ президента относительно программы был еще 1 марта 2020 года», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российское внешнеполитическое ведомство осуждает новые террористические акты киевских властей, нанесённые по объектам в Москве беспилотниками. Атаки не останутся без ответа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные эксперты выясняют, откуда именно киевский режим запустил беспилотники для атаки российских территорий. Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Россия продолжит СВО, чтобы искоренить террористическую угрозу, исходящую от Киева.