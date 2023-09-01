Москва, 1 сентября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Киев не сможет захватить Крым из-за провала контрнаступления ВСУ, написал 31 августа обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Иван Шилов ИА Регнум

«Контрнаступление оказалось абсолютным провалом, и вряд ли удастся изменить этот сценарий», — пишет автор.

По его словам, полная неспособность ВСУ провести успешное контрнаступление показала, что у Киева нет возможности достичь своей главной цели — захвата Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины ранее заявляли, что не намерены вести переговоры с Россией до возвращения к границам 1991 года (с Крымом).

В Кремле и МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что переговоры с Киевом могут начаться при выполнении всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году ещё четырёх, помимо Крыма, регионов в состав России, в противном случае СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Полуостров имеет огромное значение для России, поэтому любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные, отметил эксперт. По словам Джонсона, мощные системы ПВО России не позволяют ВСУ наносить по Крыму удары даже современным западным оружием.