Иркутск, 1 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, состоялась церемония открытия Иркутского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. В мероприятии приняли участие заместитель начальника главного управления кадров — начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Иркутске открылось Суворовское военное училище

Главными же участниками церемонии стали педагоги и 180 воспитанников училища — ученики пятых, шестых и седьмых классов. Для торжественного события ребята надели парадную форму черного цвета. На открытии также присутствовали родители суворовцев, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, мэр Иркутска Руслан Болотов, вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников и другие мэры муниципальных образований региона, представители правительства региона, силовых структур, учебных заведений, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.

«Славная история России, мужество и героизм военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, свидетельствуют о доблести, высоком духе и силе нашего народа. Подтверждают важность воспитания у подрастающего поколения любви к Родине, уважение к служению Отечеству и готовности к выполнению воинского долга», — поздравил с открытием училища всех собравшихся генерал-майор Игорь Муравлянников. Он выразил убежденность, что обучение в училище станет прочной основой для формирования нравственных и моральных ценностей, приобретения качеств, необходимых для их становления как будущих офицеров.

«Чтобы праздник состоялся, было приложено много сил. Это была коллективная, командная работа. Правительство Иркутской области с готовностью оказывало всемерную поддержку Министерству обороны России», — заявил Игорь Кобзев. «Нет сомнений, что вы продолжите традиции российских суворовских училищ, станете примером для сверстников в преданности своей Родине. Для этого государством созданы самые современные условия для обучения и проживания, с вами будут работать опытные педагоги, в вас верят родители, вами будет гордиться Россия», — подчеркнул он.

Церемония открытия прошла на площади перед главным корпусом училища, где рядом представлены 14 бюстов героев-летчиков — уроженцев региона, из них 12 героев Советского Союза и два героя Социалистического Труда — это авиационные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль. Правительство Иркутской области передало училищу бронзовый бюст русского полководца Александра Васильевича Суворова в честь которого и названы российские военные училища. Скульптура будет передаваться по итогам года лучшему учебному курсу. Это станет традицией образовательного учреждения.

Суворовское училище создано на площадке бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища специалистами военно-строительного комплекса Минобороны. Летом 2020 года губернатор Игорь Кобзев доложил президенту РФ Владимиру Путину об идее создания училища. Глава государства дал поручение Министерству обороны РФ и правительству Иркутской области проработать вопрос об организации учебного заведения. Распоряжение о создании учебного заведения подписал 22 августа 2023 года Михаил Мишустин.