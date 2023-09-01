Красногорск, 1 сентября, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники правоохранительных органов изъяли у иностранного гражданина порядка 270 килограммов наркотиков. Об этом 1 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков», — сообщила она.

Как передавало ИА Регнум, в Запорожской области сотрудники полиции изъяли у двоих жителей Мелитополя порядка 700 доз синтетического наркотика. Оперативники получили информацию, что двое жителей Мелитополя занимаются распространением синтетических наркотиков. В ходе проверки полицейские вышли на семейную пару, которая у себя дома организовала цех по расфасовке запрещённых веществ.

В июле ФСБ выявила в Шатуре в Московской области управляемую с Украины нарколабораторию. Оперативники установили, что в Московской области происходит сбыт синтетических наркотиков. Речь шла об особо крупной партии, которую реализовывали через интернет в интересах администрируемого украинскими гражданами интернет-магазина.