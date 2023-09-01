Москва, 1 сентября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. К началу учебного года проект «Открой#Моспром» запустил викторину о столичных фабриках и заводах для школьников и студентов. Принять участие в онлайн-игре можно с 1 по 22 сентября, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В День знаний началась викторина о фабриках Москвы для учащихся

«В рамках проекта мы уделяем юношеской аудитории особое внимание и предлагаем различные инструменты для продуктивного взаимодействия — от экскурсий до книг и научно-развлекательных шоу. Такие мероприятия помогают школьникам и студентам определиться с будущей профессией или найти хобби», — пояснил Овчинский. «В честь начала учебного года мы решили запустить онлайн-викторину о столичной промышленности. В этот раз участникам предстоит ответить на 15 тематических вопросов», — добавил он.

Среди вопросов, на которые предстоит ответить, — какая фабрика выпускает известный многим детский крем, что, помимо времени, можно определить на часах столичных производителей и каким словом приветствует гостей и сотрудников лифт на одном из предприятий корпорации «Роскосмос».

Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Для этого нужно ответить правильно на десять и более вопросов. Победители получат памятные призы и специальные подарки, которые пригодятся в учебе. Имена победителей опубликуют 25 сентября на официальном сайте «Открой#Моспром».

Проект «Открой#Моспром» начал свою работу в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн — и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. За это время участники побывали на более чем двух тысячах очных экскурсий и узнали о работе свыше 120 фабрик и заводов Москвы.