Москва, 1 сентября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил граждан России с Днём знаний, отметив, что труд педагогов будет способствовать тому, что школьники и студенты будут и дальше показывать блестящие результаты на различных олимпиадах. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба правительства России.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы», — говорится в поздравлении.

Мишустин напомнил, что 2023 год президент России Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника. Самоотверженный труд учителей и педагогов заслуживает искреннего признания и огромного уважения, добавил председатель правительства.

«Уверен, что с вашей помощью студенты и школьники будут и дальше показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, добиваться успеха в творческих и спортивных соревнованиях», — заявил Мишустин, пожелав учащимся верить в себя, смело идти к намеченным целям.

Как передавало ИА Регнум, президент России направил приветствие участникам и гостям праздничного концерта «День знаний со звездами в Кремле», приуроченного к началу учебного года. Российский лидер назвал это мероприятие одним из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года.

1 сентября Владимир Путин проведёт открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учёбе, а также победители международных олимпиад и конкурсов. Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, в первый день нового учебного года глава государства посредством видеосвязи примет участие в открытии новых школ в пяти регионах страны.