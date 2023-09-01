Пермь, 1 сентября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростками школьницы в Октябрьском районе Пермского края, сообщили 1 сентября в региональном управлении СКР.

Артем Геодакян/ТАСС

Ранее во «ВКонтакте» появилась информация, что в селе Ишимово 25 или 26 августа девочки-подростки в безлюдном месте избили 13-летнюю девочку. После этого глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте у пермских следователей.

«В Октябрьском городском округе возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней (ч. 1 ст. 116 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в селе Ишимово 14-летней школьнице по малозначительному поводу нанесли побои, подросток испытала физические и психические страдания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Перми задержали двух подростков, которые избили до смерти 37-летнего мужчину.

По версии следствия, двое несовершеннолетних 2006 года рождения, находясь на остановке в Орджоникидзевском районе города, в ходе ссоры нанесли множественные удары по голове и телу незнакомому мужчине.