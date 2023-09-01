Белгород, 1 сентября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку ВСУ устроить террористическую атаку с применением дрона, аппарат самолётного типа был сбит над Белгородской областью. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром около 07:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 1 сентября сообщил, что пост контроля воздушного пространства в регионе принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта. Он уточнил, что в районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. Ведерников отметил, что на земле никаких последствий инцидента не обнаружено, и пообещал представить подробности позднее.

Дежурные средства ПВО около 20:00 мск 31 августа уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Брянской области. Ранее сообщилось, что ещё один украинский БПЛА был уничтожен над Брянской областью около 12:00 мск 31 августа.