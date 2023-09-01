Вашингтон, 1 сентября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС Даниил Медведев

Так, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл австралийца Кристофера О’Коннелла в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Данная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу россиянина. В третьем круге турнира Большого шлема Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

При этом Андрей Рублёв в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису обыграл француза Гаэля Монфиса.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина. В третьем круге турнира Большого шлема Рублев встретится с французом Артуром Риндеркнешем.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рублёв одержал победу над представителем Австралии Максом Пёрселлом в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

Россиянка Людмила Самсонова уступила победу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Вашингтоне американке Коко Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под третьим номером. У Людмилы Самсоновой был 8-й номер посева.