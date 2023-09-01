Москва, 1 сентября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Личность неопознанного террориста, который участвовал в захвате школы в Беслане в 2004 году, удалось установить спустя почти 20 лет. Как выяснили «Известия», им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

По информации издания, следователи в мае 2023 года узнали о совпадении с отпечатками пальцев одного из неизвестных участников теракта. Удалось установить, что в мае 2002 года в Москве Парчиева привлекали к административной ответственности. В ходе проведения судебной экспертизы отпечаток большого пальца правой руки боевика, под условным обозначением №11, совпал с дактилокартой задержанного в Москве, рассказал старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

Десять лет Парчиев числился как боевик №11. Источник газеты утверждает, что его ликвидировали 1 сентября, в день захвата школы.

Близкие и родственники фигуранта не смогли опознать сильно обгоревшее тело. Экспертиза генетического материала сестры Парчиева на 99% подтвердила родство с Парчиевым. Родственники утверждали, что с 2003 года не видели его. Он сказал о планах поехать на заработки в Казахстан. После потери связи с ним близкие не подавали заявление о розыске.

Две сестры Парчиева не верят в версию о брате-террористе, который мог участвовать в захвате школы в Беслане. При этом обе женщины подписали документы о полном совпадении ДНК.

Расследование уголовное дела не прекращалось, оперативно-следственные мероприятия проводятся до сих пор.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 2004 года в школе №1 города Беслана произошёл теракт — террористы захватили в заложники и удерживали в течение трёх суток 1128 человек. Во время штурма спортзала, где находились дети, их родители и родственники, учителя, погибли 334 человека. Среди них было 186 детей.

Во время штурма был уничтожен 31 террорист. Наказание за теракт понес только Нурпаши Кулаев. В 2021 году он попросил о пересмотре приговора. По приговору суда он отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.